Рейтинг@Mail.ru
В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/britaniya-2042278359.html
В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа
В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа - РИА Новости, 16.09.2025
В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа
Британская полиция задержала мужчину, запускающего беспилотник в городке Виндзор вблизи Лондона за несколько часов до прибытия туда президента США Дональда... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:20:00+03:00
2025-09-16T17:20:00+03:00
в мире
виндзор
лондон
сша
дональд трамп
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17621/97/176219724_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_d611868e970d019685f30c8bb5996d06.jpg
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину, запускающего беспилотник в городке Виндзор вблизи Лондона за несколько часов до прибытия туда президента США Дональда Трампа. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду, а также небольшую акцию в вторник возле замка Виндзор, куда Трамп направится после своего прибытия. "Сегодня в Большом Виндзорском парке был задержан 37-летний мужчина из района Брентфорд, Лондон, за управление беспилотником в нарушение приказа о закрытии воздушного пространства. Инцидент расследуется в соответствии с авиационным законодательством, и мужчина остается под стражей. Напоминаем, что в настоящее время воздушное пространство закрыто в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа, и любые нарушения будут решительно пресекаться", - говорится в заявлении, опубликованном полицией долины Темзы. В понедельник в британской полиции заявили, что запланировали "масштабную операцию" по обеспечению безопасности в ходе визита Трампа, и что готовы "ко всем возможным сценариям". Для участия в операции привлечено значительное количество силовиков из других регионов страны. По словам Банта, две трети полицейских, участвующих в операции, приедут из других регионов. В операции будут задействованы беспилотники, конная полиция, кинологи и водные подразделения. Ранее в полиции долины Темзы заявили, что организуют патрулирование на реке Темзе в ходе визита Трампа. Также будет проведен обыск берегов в окрестностях резиденции британских монархов в Виндзоре, который расположен на берегу Темзы к западу от Лондона.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042269584.html
виндзор
лондон
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17621/97/176219724_44:0:457:310_1920x0_80_0_0_c27ba6a76ddcab16b64cf0a7fffd86f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виндзор, лондон, сша, дональд трамп, великобритания
В мире, Виндзор, Лондон, США, Дональд Трамп, Великобритания
В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа

В Виндзоре задержали мужчину за запуск БПЛА перед визитом Трампа

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Flickr / jonathanb1989
Британская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину, запускающего беспилотник в городке Виндзор вблизи Лондона за несколько часов до прибытия туда президента США Дональда Трампа.
Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду, а также небольшую акцию в вторник возле замка Виндзор, куда Трамп направится после своего прибытия.
"Сегодня в Большом Виндзорском парке был задержан 37-летний мужчина из района Брентфорд, Лондон, за управление беспилотником в нарушение приказа о закрытии воздушного пространства. Инцидент расследуется в соответствии с авиационным законодательством, и мужчина остается под стражей. Напоминаем, что в настоящее время воздушное пространство закрыто в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа, и любые нарушения будут решительно пресекаться", - говорится в заявлении, опубликованном полицией долины Темзы.
В понедельник в британской полиции заявили, что запланировали "масштабную операцию" по обеспечению безопасности в ходе визита Трампа, и что готовы "ко всем возможным сценариям". Для участия в операции привлечено значительное количество силовиков из других регионов страны. По словам Банта, две трети полицейских, участвующих в операции, приедут из других регионов. В операции будут задействованы беспилотники, конная полиция, кинологи и водные подразделения.
Ранее в полиции долины Темзы заявили, что организуют патрулирование на реке Темзе в ходе визита Трампа. Также будет проведен обыск берегов в окрестностях резиденции британских монархов в Виндзоре, который расположен на берегу Темзы к западу от Лондона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Посол России оценил усилия Трампа по урегулированию на Украине
Вчера, 16:51
 
В миреВиндзорЛондонСШАДональд ТрампВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала