В Британии задержали мужчину, запускавшего беспилотник перед визитом Трампа

2025-09-16T17:20:00+03:00

ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину, запускающего беспилотник в городке Виндзор вблизи Лондона за несколько часов до прибытия туда президента США Дональда Трампа. Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду, а также небольшую акцию в вторник возле замка Виндзор, куда Трамп направится после своего прибытия. "Сегодня в Большом Виндзорском парке был задержан 37-летний мужчина из района Брентфорд, Лондон, за управление беспилотником в нарушение приказа о закрытии воздушного пространства. Инцидент расследуется в соответствии с авиационным законодательством, и мужчина остается под стражей. Напоминаем, что в настоящее время воздушное пространство закрыто в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа, и любые нарушения будут решительно пресекаться", - говорится в заявлении, опубликованном полицией долины Темзы. В понедельник в британской полиции заявили, что запланировали "масштабную операцию" по обеспечению безопасности в ходе визита Трампа, и что готовы "ко всем возможным сценариям". Для участия в операции привлечено значительное количество силовиков из других регионов страны. По словам Банта, две трети полицейских, участвующих в операции, приедут из других регионов. В операции будут задействованы беспилотники, конная полиция, кинологи и водные подразделения. Ранее в полиции долины Темзы заявили, что организуют патрулирование на реке Темзе в ходе визита Трампа. Также будет проведен обыск берегов в окрестностях резиденции британских монархов в Виндзоре, который расположен на берегу Темзы к западу от Лондона.

