В Словакии начался митинг из-за налоговой и социальной политики властей

В Словакии начался митинг из-за налоговой и социальной политики властей

БРАТИСЛАВА, 16 сен - РИА Новости. Многочисленный митинг проходит в центре Братиславы против непопулярных предложений словацкого правительства, среди которых увеличение НДС, налога с прибыли физических лиц, "заморозка" зарплат некоторых категорий бюджетников и рост социальных отчислений, которые в бюджет делают индивидуальные предприниматели, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами митинга, который во вторник проходит перед зданием правительства Словакии, выступила крупнейшая оппозиционная партия Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"). К ней присоединились еще две представленные в парламенте оппозиционные партии и одна оппозиционная партия, которая в законодательном органе страны не представлена. Митинг проходит под лозунгом "Против обнищания!", к которому, по мнению оппозиции, ведет граждан Словакии правительство Роберта Фицо. Протесты были анонсированы не только в Братиславе, но еще в 15 словацких городах. "Мы должны затягивать пояса, (люди - ред.) работают с утра до ночи, платят налоги, а потом приходит министр Каменицкий (министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий - ред.) и с улыбкой говорит: у словаков слишком много выходных, давайте отменим некоторые праздники. Все потому, что они не могут экономить и хотят, чтобы за все заплатили люди, чтобы заплатили вы!", - сказал со сцены, обращаясь к митингующим, глава оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Бранислав Грёлинг.Протестующие заполнили всю площадь перед зданием словацкого правительства, некоторые из них принесли плакаты с антиправительственными лозунгами, участники митинга скандируют: "Хватит с нас Фицо!" и "Мы не будем молчать!". Прилегающие улицы оцеплены полицией, рядом с местом протеста дежурят медики. В сентябре министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий представил ряд мер для консолидации бюджета. По его словам, если республика их не примет, то ей грозит высокий дефицит бюджета, увеличение госдолга, ухудшение международных рейтингов, давление на повышение ставок по ипотеке и сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение. Министр финансов Словакии представил более 20 мер, которые должны привлечь в бюджет страны дополнительно 2,7 миллиарда евро. Предполагается, что министерства примут меры для сокращения своих расходов и откажутся от покупок, которые не являются приоритетными. Государство также планирует "заморозить" заработные платы чиновникам, полицейским, военным и пожарным, а также увеличить налог с прибыли физических лиц, доход которых превышает 44 тысячи евро в год. Обсуждается также увеличение НДС на товары с повышенным содержанием сахара и соли, что приведет к подорожанию сладостей, сладких безалкогольных напитков, чипсов и других продуктов. Кроме этого, рассматривается возможность сделать рабочими три праздничных дня и разрешить торговлю по государственным праздникам, которая в настоящее время в Словакии запрещена. Для индивидуальных предпринимателей также предлагается увеличить минимальные социальные взносы, которые они делают в бюджет государства, платить их будут и те, кто ранее от этой обязанности были освобождены. Словацкая оппозиция представленные правительством предложения подвергла острой критике, заявив, что данные меры негативно отразятся на жизни простых граждан и мелких предпринимателей, почти никак не затронув тех, кто зарабатывает в республике выше среднего. В оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") назвали предложения кабмина целенаправленной ликвидацией мелких предпринимателей в Словакии.

