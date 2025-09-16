Рейтинг@Mail.ru
FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"
21:07 16.09.2025
FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"
FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"
безопасность
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-перехватчиков спецотряда "Варяг" обеспечили отражение массированных ударов беспилотников условного противника в ходе учения "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области "противник" в целях недопущения закрепления подразделений в освобожденном населенном пункте осуществил массовое применение FPV-дронов по второму оборонительному рубежу. "Расчеты FPV-перехватчиков специального отряда "Варяг" эффективно выполнили задачи по завоеванию господства в малом и среднем небе в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.
безопасность, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"
Безопасность, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБеспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Безопасность Нижегородская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Учения "Запад-2025"
 
 
