FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"
FPV-перехватчики отразили массированный удар БПЛА в ходе учений "Запад"
безопасность
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-перехватчиков спецотряда "Варяг" обеспечили отражение массированных ударов беспилотников условного противника в ходе учения "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области "противник" в целях недопущения закрепления подразделений в освобожденном населенном пункте осуществил массовое применение FPV-дронов по второму оборонительному рубежу. "Расчеты FPV-перехватчиков специального отряда "Варяг" эффективно выполнили задачи по завоеванию господства в малом и среднем небе в рамках ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.
