Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам - такой способ является альтернативой посещению отделению банков, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Плюс не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что эта бесплатная функция, которую можно заказать через сайт Центра биометрических технологий. После этого приезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, делает фото и записывает голос. По словам Поволоцкого, ключевым элементом при выездной регистрации остается очная идентификация гражданина. "Курьер – сотрудник банка – несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений", - отметил Поволоцкий. "Важно, что при выездной регистрации вы получаете биометрию подтвержденного уровня – такую же как при регистрации в банке. А она открывает доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы", - добавил глава ЦБТ.
