В Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА

Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. "Сегодня утром вновь отражена атака БПЛА. Там, где упали обломки, работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.

