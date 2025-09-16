https://ria.ru/20250916/bezopasnost-2042150568.html
В Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА
В Нижегородской области сообщили об отражении атаки БПЛА
Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. "Сегодня утром вновь отражена атака БПЛА. Там, где упали обломки, работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
