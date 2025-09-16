https://ria.ru/20250916/bespilotnik-2042213759.html

В России разработали дрон, способный висеть в воздухе сутки

В России разработали дрон, способный висеть в воздухе сутки

2025-09-16T13:37:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские разработчики при поддержке Кулибин-клуба представили дрон "Зефир-М", способный сутки висеть в воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Российские разработчики при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили беспилотный летательный аппарат "Зефир-М", который может зависнуть в воздухе на сутки, выступая в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, либо средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить людей и технику от БПЛА противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Зефир-М" использует интеллектуальную систему управления натяжением, что обеспечивает возможность работы в достаточно сложных условиях и сам дрон, который также может быть разным. В компании-производителе отметили, что используется платформа грузоподъемностью от 4 до 10 килограммов, но может быть и от 10 до 30 килограммов. "Зависание происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать", – добавили в компании.

