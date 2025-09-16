https://ria.ru/20250916/belgorod-2042267547.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

2025-09-16T16:43:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В хуторе Волчий-Первый Волоконовского района от удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что машина получила повреждения.

белгородская область

2025

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины