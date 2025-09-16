Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
16:43 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/belgorod-2042267547.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В хуторе Волчий-Первый Волоконовского района от удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что машина получила повреждения.
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
