В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:43:00+03:00
2025-09-16T16:43:00+03:00
2025-09-16T16:43:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в хуторе Волчий-Первый Волоконовского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В хуторе Волчий-Первый Волоконовского района от удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что машина получила повреждения.
белгородская область
