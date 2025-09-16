https://ria.ru/20250916/belarus-2042285025.html
Лукашенко помиловал 25 осужденных
Лукашенко помиловал 25 осужденных - РИА Новости, 17.09.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, сообщила его пресс-служба.
МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, сообщила его пресс-служба."В преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ глава государства подписал 16 сентября", — говорится в заявлении.Среди них 12 женщин и 13 мужчин, возраст 19 человек не превышает 40 лет, у многих есть дети, причем одна из помилованных многодетная. Уточняется, что один из осужденных совершил преступление еще до наступления совершеннолетия.Кроме того, все они признали вину и раскаялись в содеянном, пообещав вести законопослушный образ жизни, заключили представители президента Белоруссии.
