https://ria.ru/20250916/baza-2042348709.html

Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"

2025-09-16T21:56:00+03:00

2025-09-16T21:56:00+03:00

2025-09-17T01:36:00+03:00

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Двухлетняя девочка из России внесена в украинскую базу "Миротворец"*, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.По оценке портала, Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила границу Украины.Это не первый случай, когда дети попадают в базу "Миротворца"* с публикацией личных данных.Туда также попадает информация о журналистах, в том числе иностранных, российских деятелей культуры и других граждан разных государств.*Сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ.

https://ria.ru/20250914/mirotvorets-2041772417.html

2025

