21:56 16.09.2025 (обновлено: 01:36 17.09.2025)
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Двухлетняя девочка из России внесена в украинскую базу "Миротворец"*, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.По оценке портала, Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила границу Украины.Это не первый случай, когда дети попадают в базу "Миротворца"* с публикацией личных данных.Туда также попадает информация о журналистах, в том числе иностранных, российских деятелей культуры и других граждан разных государств.*Сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Двухлетняя девочка из России внесена в украинскую базу "Миротворец"*, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
По оценке портала, Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила границу Украины.
Это не первый случай, когда дети попадают в базу "Миротворца"* с публикацией личных данных.
Туда также попадает информация о журналистах, в том числе иностранных, российских деятелей культуры и других граждан разных государств.
*Сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В базу "Миротворца" внесли шестилетнюю девочку
14 сентября, 06:28
 
В миреРоссияДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
