https://ria.ru/20250916/baza-2042348709.html
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец" - РИА Новости, 17.09.2025
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
Двухлетняя девочка из России внесена в украинскую базу "Миротворец"*, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-16T21:56:00+03:00
2025-09-16T21:56:00+03:00
2025-09-17T01:36:00+03:00
в мире
россия
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:221:922:740_1920x0_80_0_0_b0e7e7e88f2eb46117a11b9b89c6fc32.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Двухлетняя девочка из России внесена в украинскую базу "Миротворец"*, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.По оценке портала, Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила границу Украины.Это не первый случай, когда дети попадают в базу "Миротворца"* с публикацией личных данных.Туда также попадает информация о журналистах, в том числе иностранных, российских деятелей культуры и других граждан разных государств.*Сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ.
https://ria.ru/20250914/mirotvorets-2041772417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:135:922:827_1920x0_80_0_0_c7343e3efbc60f7f75633400884223e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Двухлетнюю девочку из России внесли в скандальную базу "Миротворец"
Двухлетнюю девочку из России внесли в украинскую базу Миротворец