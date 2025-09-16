https://ria.ru/20250916/banki-2042206240.html
Пять российских банков снизили ставки по вкладам
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять российских банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения понизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов финансового маркетплейса "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. "Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов "Финуслуг". Индекс рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 000 рублей, если такие условия не предполагают ограничений по категориям клиента, а также участия в специальных акциях банков или приобретения комбинированных продуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за неполный сентябрь ставки снизило 13 банков из 20. "Сильнее всего с 12 сентября, когда состоялось заседание ЦБ, среди топ-20 банков упала средняя ставка по вкладам на год - на 0,24 процентного пункта, средняя ставка по полугодовым вкладам упала на 0,12 процентного пункта и на 0,09 процентного пункта по трехмесячным вкладам. Средняя ставка по вкладу сроком на три месяца в топ-20 по состоянию на 15 сентября составила 15,44% годовых, по полугодовому вкладу - 14,43%, по годовому вкладу - 13,23%", - также говорится в сообщении. Максимальная ставка по вкладам в топ-20 на текущий момент составляет 17,7% годовых, которую можно получить при оформлении трехмесячного вклада. До изменения ключевой ставки 12 сентября максимальной ставкой на рынке вкладов была 18,5%, предлагаемая по вкладу на три года, сообщают "Финуслуги".
