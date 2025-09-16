Рейтинг@Mail.ru
Пять российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/banki-2042206240.html
Пять российских банков снизили ставки по вкладам
Пять российских банков снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 16.09.2025
Пять российских банков снизили ставки по вкладам
Пять российских банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения понизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:03:00+03:00
2025-09-16T13:03:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49732/90/497329042_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_c1edfd57cba7ed4a6cedb68bd4bcfc0f.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять российских банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения понизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов финансового маркетплейса "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. "Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов "Финуслуг". Индекс рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 000 рублей, если такие условия не предполагают ограничений по категориям клиента, а также участия в специальных акциях банков или приобретения комбинированных продуктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за неполный сентябрь ставки снизило 13 банков из 20. "Сильнее всего с 12 сентября, когда состоялось заседание ЦБ, среди топ-20 банков упала средняя ставка по вкладам на год - на 0,24 процентного пункта, средняя ставка по полугодовым вкладам упала на 0,12 процентного пункта и на 0,09 процентного пункта по трехмесячным вкладам. Средняя ставка по вкладу сроком на три месяца в топ-20 по состоянию на 15 сентября составила 15,44% годовых, по полугодовому вкладу - 14,43%, по годовому вкладу - 13,23%", - также говорится в сообщении. Максимальная ставка по вкладам в топ-20 на текущий момент составляет 17,7% годовых, которую можно получить при оформлении трехмесячного вклада. До изменения ключевой ставки 12 сентября максимальной ставкой на рынке вкладов была 18,5%, предлагаемая по вкладу на три года, сообщают "Финуслуги".
https://ria.ru/20250913/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250916/sberbank-2042204082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49732/90/497329042_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_fb040b6866f8a5b2d6a177fff049d5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Пять российских банков снизили ставки по вкладам

Пять банков из топ-20 снизили ставки по вкладам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять российских банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения понизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов финансового маркетплейса "Финуслуги".
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 сентября, 14:47
"Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%, следует из обновленного индекса вкладов "Финуслуг". Индекс рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 000 рублей, если такие условия не предполагают ограничений по категориям клиента, а также участия в специальных акциях банков или приобретения комбинированных продуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за неполный сентябрь ставки снизило 13 банков из 20.
"Сильнее всего с 12 сентября, когда состоялось заседание ЦБ, среди топ-20 банков упала средняя ставка по вкладам на год - на 0,24 процентного пункта, средняя ставка по полугодовым вкладам упала на 0,12 процентного пункта и на 0,09 процентного пункта по трехмесячным вкладам. Средняя ставка по вкладу сроком на три месяца в топ-20 по состоянию на 15 сентября составила 15,44% годовых, по полугодовому вкладу - 14,43%, по годовому вкладу - 13,23%", - также говорится в сообщении.
Максимальная ставка по вкладам в топ-20 на текущий момент составляет 17,7% годовых, которую можно получить при оформлении трехмесячного вклада. До изменения ключевой ставки 12 сентября максимальной ставкой на рынке вкладов была 18,5%, предлагаемая по вкладу на три года, сообщают "Финуслуги".
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам
Вчера, 12:58
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала