Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА

2025-09-16T21:14:00+03:00

безопасность

россия

бангладеш

иран

учения "запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики из Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БПЛА условного противника на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы вооруженных сил Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БпЛА противника в ходе ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. Военнослужащие штурмовых подразделений вооруженных сил Бангладеш выдвинулись к первой полосе обороны противника на боевых машинах пехоты при поддержке ударных FPV-дронов, вскрыли место расположения пункта управления беспилотниками противника и уничтожили его огнем из стрелкового вооружения и гранатометов. Во взаимодействии с подразделениями закрепления вооруженных сил Ирана они приступили к зачистке поселка. "В дальнейшем, осуществив смену штурмовых групп, подразделения вооруженных сил Народной Республики Бангладеш перешли к ведению оборонительных действий", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html

россия

бангладеш

иран

2025

