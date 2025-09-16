https://ria.ru/20250916/bangladesh-2042344086.html
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Штурмовики из Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БПЛА условного противника на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запада-2025", сообщили в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:14:00+03:00
2025-09-16T21:14:00+03:00
2025-09-16T21:14:00+03:00
безопасность
россия
бангладеш
иран
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a87d962589a345c98a7c72f70b838f92.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики из Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БПЛА условного противника на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы вооруженных сил Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БпЛА противника в ходе ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. Военнослужащие штурмовых подразделений вооруженных сил Бангладеш выдвинулись к первой полосе обороны противника на боевых машинах пехоты при поддержке ударных FPV-дронов, вскрыли место расположения пункта управления беспилотниками противника и уничтожили его огнем из стрелкового вооружения и гранатометов. Во взаимодействии с подразделениями закрепления вооруженных сил Ирана они приступили к зачистке поселка. "В дальнейшем, осуществив смену штурмовых групп, подразделения вооруженных сил Народной Республики Бангладеш перешли к ведению оборонительных действий", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250916/zapad-2042302762.html
россия
бангладеш
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_f62529250a61b1770dfc01579d4d08c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, бангладеш, иран, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Бангладеш, Иран, Учения "Запад-2025"
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Военные из Бангладеш на учениях уничтожили пункт управления БПЛА противника