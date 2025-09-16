Рейтинг@Mail.ru
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
21:14 16.09.2025
Военные из Бангладеш на учении "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
2025-09-16T21:14:00+03:00
2025-09-16T21:14:00+03:00
безопасность
россия
бангладеш
иран
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики из Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БПЛА условного противника на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы вооруженных сил Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БпЛА противника в ходе ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении. Военнослужащие штурмовых подразделений вооруженных сил Бангладеш выдвинулись к первой полосе обороны противника на боевых машинах пехоты при поддержке ударных FPV-дронов, вскрыли место расположения пункта управления беспилотниками противника и уничтожили его огнем из стрелкового вооружения и гранатометов. Во взаимодействии с подразделениями закрепления вооруженных сил Ирана они приступили к зачистке поселка. "В дальнейшем, осуществив смену штурмовых групп, подразделения вооруженных сил Народной Республики Бангладеш перешли к ведению оборонительных действий", - добавили в МО РФ.
2025
безопасность, россия, бангладеш, иран, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Бангладеш, Иран, Учения "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовики из Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БПЛА условного противника на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запада-2025", сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые группы вооруженных сил Народной Республики Бангладеш уничтожили пункт управления БпЛА противника в ходе ССУ "Запад-2025", - говорится в сообщении.
Военнослужащие штурмовых подразделений вооруженных сил Бангладеш выдвинулись к первой полосе обороны противника на боевых машинах пехоты при поддержке ударных FPV-дронов, вскрыли место расположения пункта управления беспилотниками противника и уничтожили его огнем из стрелкового вооружения и гранатометов.
Во взаимодействии с подразделениями закрепления вооруженных сил Ирана они приступили к зачистке поселка.
"В дальнейшем, осуществив смену штурмовых групп, подразделения вооруженных сил Народной Республики Бангладеш перешли к ведению оборонительных действий", - добавили в МО РФ.
Зенитный ракетный комплекс семейства Оса ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
Вчера, 19:49
 
