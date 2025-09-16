https://ria.ru/20250916/bajagich-2042157706.html

Эксперт прокомментировал предупреждение СВР о "майдане" в Сербии

БЕЛГРАД, 16 сен – РИА Новости. Предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Евросоюз готовит "майдан" в Сербии, дает знать организаторам, что их планы известны, и время сербским спецслужбам для его предотвращения, заявил РИА Новости сербский военный аналитик из Нови-Сада Милован Баягич. Пресс-бюро СВР России сообщило в понедельник, что беспорядки в Сербии во многом связаны с подрывной деятельностью ЕС, цель которого - привести к власти в этой стране лояльное себе руководство. По данным СВР, Брюссель участвует в подготовке "сербского майдана" 1 ноября. "Несомненно, СВР не просто так сделала это заявление, значит, располагает данными. Ее репутация одной из сильнейших и лучших спецслужб мира, если не самой лучшей, говорит о том, что это предупреждение и часть более широкой разведывательной игры. Противоположной стороне дают понять, что планы известны, как и сербской общественности и спецслужбам, чтобы они работали над предотвращением возможного сценария 5 октября 2000 года (свержение экс-президента Слободана Милошевича)", - сказал Баягич. По его мнению, в сербские структуры с 2000 года глубоко проникли агенты иностранных спецслужб, прежде всего британской, американской и других западных разведок. "Ведущие члены ЕС посредством своих спецслужб хотят установить еще более послушную власть, которая бы "решила" вопрос самопровозглашенного Косово, прекратила так называемую "нейтральную" политику по Украине и открыто встала в ряды антироссийской коалиции, хотя подавляющее большинство сербов против этого. В ЕС также хотят восстановить имидж, пострадавший из-за поражений на фронте на Украине, и хотят создать новую горячую точку на Балканах", - отметил сербский военный аналитик. Согласно его данным, сейчас в регионе происходит большая деструктивная деятельность иностранных разведслужб с целью вызвать в Сербии столкновения, которые бы переросли в гражданский и региональный конфликт. "У сербских спецслужб есть, особенно после такого необычного предупреждения СВР, которое обоснованно отличается от протокольных, достаточно времени, чтобы подготовиться, не допустить беспорядков и установить контроль. Коррупция в разных органах государства велика, что ведет страну к более глубокому кризису, но всегда может быть хуже, и обязанность сербских спецслужб - предотвратить худший сценарий. СВР России дала предупреждение. Достаточно погибнуть одному человеку на каком-либо протесте, что иностранцы легко могут организовать, и это бы привело страну в политический хаос и потенциальный большой конфликт", - подчеркнул Баягич. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

