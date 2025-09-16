Рейтинг@Mail.ru
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов - РИА Новости, 16.09.2025
18:23 16.09.2025
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов - РИА Новости, 16.09.2025
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов
Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник... РИА Новости, 16.09.2025
индия
россия
сша
рособоронэкспорт
КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "На сегодняшний день Российская Федерация уже получила более 100 миллионов долларов США от реализации этого проекта. Проект продолжается. Проект рассчитан на длительный срок - более семи лет", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. Российские модели автоматов выпускаются в Индии на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. В 2023 году началась поставка автоматов АК-203 по контракту для Минобороны Индии с общей производственной программой более 600 тысяч единиц. Сейчас РФ и Индия ведут работу по увеличению уровня локализации за счёт освоения индийскими предприятиями различных компонентов автомата.
индия
россия
сша
индия, россия, сша, рособоронэкспорт
Индия, Россия, США, Рособоронэкспорт
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов

Россия получила более $100 миллионов от производства автоматов АК-203 в Индии

Автомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомат АК-203 (автомат Калашникова). Архивное фото
КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.
"На сегодняшний день Российская Федерация уже получила более 100 миллионов долларов США от реализации этого проекта. Проект продолжается. Проект рассчитан на длительный срок - более семи лет", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса.
Российские модели автоматов выпускаются в Индии на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. В 2023 году началась поставка автоматов АК-203 по контракту для Минобороны Индии с общей производственной программой более 600 тысяч единиц.
Сейчас РФ и Индия ведут работу по увеличению уровня локализации за счёт освоения индийскими предприятиями различных компонентов автомата.
Фестиваль индийской культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Индийский посол рассказал о развитии сотрудничества с Россией
5 июля, 13:21
 
ИндияРоссияСШАРособоронэкспорт
 
 
