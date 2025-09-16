https://ria.ru/20250916/avtomat-2042302122.html

Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов

Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов - РИА Новости, 16.09.2025

Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов

Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:23:00+03:00

2025-09-16T18:23:00+03:00

2025-09-16T18:23:00+03:00

индия

россия

сша

рособоронэкспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762434786_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_c7b3011a1e060f67b24891b754200e3e.jpg

КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "На сегодняшний день Российская Федерация уже получила более 100 миллионов долларов США от реализации этого проекта. Проект продолжается. Проект рассчитан на длительный срок - более семи лет", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. Российские модели автоматов выпускаются в Индии на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. В 2023 году началась поставка автоматов АК-203 по контракту для Минобороны Индии с общей производственной программой более 600 тысяч единиц. Сейчас РФ и Индия ведут работу по увеличению уровня локализации за счёт освоения индийскими предприятиями различных компонентов автомата.

https://ria.ru/20250705/indiya-2027366220.html

индия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, сша, рособоронэкспорт