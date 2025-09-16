https://ria.ru/20250916/avtomat-2042302122.html
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов
КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 миллионов долларов, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "На сегодняшний день Российская Федерация уже получила более 100 миллионов долларов США от реализации этого проекта. Проект продолжается. Проект рассчитан на длительный срок - более семи лет", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. Российские модели автоматов выпускаются в Индии на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. В 2023 году началась поставка автоматов АК-203 по контракту для Минобороны Индии с общей производственной программой более 600 тысяч единиц. Сейчас РФ и Индия ведут работу по увеличению уровня локализации за счёт освоения индийскими предприятиями различных компонентов автомата.
