Израиль заявил, что атаковал более 850 целей в Газе за неделю

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю нанесла удары более чем по 850 целям в городе Газа и атаковала сотни палестинских боевиков, сообщила во вторник пресс-служба армии. "За последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 850 террористическим целям и сотням террористов в городе Газа, чтобы нанести ущерб террористической инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что удары были нанесены, чтобы подготовить район к вводу израильских военных в город. В сентябре в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, находятся палестинские радикалы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
