Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину

Аргентина до конца года может отправить медицинское оборудование на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. РИА Новости, 16.09.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Аргентина до конца года может отправить медицинское оборудование на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. "Мы взяли на себя обязательство отправить медицинскую помощь, и мы это делаем", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, когда может быть отправлена гуманитарная помощь, замминистра отметил, что это "зависит от административной процедуры запроса медицинского оборудования". "Мы завершили этап оценки и сейчас проверяем наличие и сроки отправки. Нам необходимо одобрение министерства иностранных дел", - сказал Батталеме. Министр уточнил, отвечая на соответствующий вопрос, что это, "предположительно", может произойти до конца текущего года.

