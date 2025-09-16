Рейтинг@Mail.ru
Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину - РИА Новости, 16.09.2025
17:38 16.09.2025
Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину
Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину - РИА Новости, 16.09.2025
Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину
Аргентина до конца года может отправить медицинское оборудование на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. РИА Новости, 16.09.2025
в мире
аргентина
украина
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Аргентина до конца года может отправить медицинское оборудование на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. "Мы взяли на себя обязательство отправить медицинскую помощь, и мы это делаем", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, когда может быть отправлена гуманитарная помощь, замминистра отметил, что это "зависит от административной процедуры запроса медицинского оборудования". "Мы завершили этап оценки и сейчас проверяем наличие и сроки отправки. Нам необходимо одобрение министерства иностранных дел", - сказал Батталеме. Министр уточнил, отвечая на соответствующий вопрос, что это, "предположительно", может произойти до конца текущего года.
аргентина
украина
в мире, аргентина, украина
В мире, Аргентина, Украина
Аргентина до конца года может отправить медпомощь на Украину

Замминистра обороны Аргентины рассказал о возможной медпомощи Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Аргентина до конца года может отправить медицинское оборудование на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме.
"Мы взяли на себя обязательство отправить медицинскую помощь, и мы это делаем", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть отправлена гуманитарная помощь, замминистра отметил, что это "зависит от административной процедуры запроса медицинского оборудования".
"Мы завершили этап оценки и сейчас проверяем наличие и сроки отправки. Нам необходимо одобрение министерства иностранных дел", - сказал Батталеме.
Министр уточнил, отвечая на соответствующий вопрос, что это, "предположительно", может произойти до конца текущего года.
В миреАргентинаУкраина
 
 
