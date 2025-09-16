Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета - РИА Новости, 16.09.2025
15:00 16.09.2025
Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета
Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета - РИА Новости, 16.09.2025
Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета
2025-09-16T15:00:00+03:00
2025-09-16T15:00:00+03:00
россия
нижний новгород
нижегородская область
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Суд продлил арест бывшему ректору Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев и организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода Игорю Воротникову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 ноября 2025 года включительно", - сообщили агентству в суде. Ранее сообщалось, что Воротников был задержан 14 января. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников зачислил на бюджетные места в возглавляемый им вуз иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также на Воротникова было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). По данным следствия, иностранные граждане зачислялись на бюджетные места без сдачи обязательных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. После чего мигранты фиктивно трудоустраивались на территории региона, не проходя при этом в вузе какого-либо обучения. Отмечается, что таким способом Воротников легализовал на территории Нижегородской области свыше 40 иностранных граждан.
россия
нижний новгород
нижегородская область
россия, нижний новгород, нижегородская область, общество
Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Общество
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Суд продлил арест бывшему ректору Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при организации фиктивного обучения студентов-иностранцев и организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода Игорю Воротникову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 ноября 2025 года включительно", - сообщили агентству в суде.
Ранее сообщалось, что Воротников был задержан 14 января. По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год Воротников зачислил на бюджетные места в возглавляемый им вуз иностранных студентов, которые не намеревались осваивать образовательную программу и посещать учебные занятия. После этого для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии он направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Также на Воротникова было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). По данным следствия, иностранные граждане зачислялись на бюджетные места без сдачи обязательных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. После чего мигранты фиктивно трудоустраивались на территории региона, не проходя при этом в вузе какого-либо обучения. Отмечается, что таким способом Воротников легализовал на территории Нижегородской области свыше 40 иностранных граждан.
Обсуждения
