Арестованный в Москве за участие в террорганизации подросток жил в подвале

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний, арестованный в Москве по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении, а кроме того указала, что помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом", - сказано в документах. Молодого человека арестовали до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Защита несовершеннолетнего фигуранта и его законный представитель просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

