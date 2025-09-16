https://ria.ru/20250916/arest-2042138049.html
Арестованный в Москве за участие в террорганизации подросток жил в подвале
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний, арестованный в Москве по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении, а кроме того указала, что помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом", - сказано в документах. Молодого человека арестовали до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Защита несовершеннолетнего фигуранта и его законный представитель просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний, арестованный в Москве по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении, а кроме того указала, что помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом", - сказано в документах.
Молодого человека арестовали до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ
(участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
По ней грозит до 20 лет лишения свободы.
Защита несовершеннолетнего фигуранта и его законный представитель просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.