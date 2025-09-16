Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Москве за участие в террорorganизации подросток жил в подвале - РИА Новости, 16.09.2025
04:38 16.09.2025
Арестованный в Москве за участие в террорганизации подросток жил в подвале
россия
москва
происшествия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний, арестованный в Москве по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении, а кроме того указала, что помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом", - сказано в документах. Молодого человека арестовали до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Защита несовершеннолетнего фигуранта и его законный представитель просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
россия
москва
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несовершеннолетний, арестованный в Москве по обвинению в участии в террористической организации, жил в подвале, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В судебном заседании следователь ходатайство поддержала по основаниям, изложенным в постановлении, а кроме того указала, что помещение, в котором проживает обвиняемый, является подвалом", - сказано в документах.
Молодого человека арестовали до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
По ней грозит до 20 лет лишения свободы.
Защита несовершеннолетнего фигуранта и его законный представитель просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала