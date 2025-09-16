Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/arest-2042133949.html
В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации
В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации - РИА Новости, 16.09.2025
В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации
Суд в Москве арестовал несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T03:14:00+03:00
2025-09-16T03:14:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, подростка обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие настаивало на аресте обвиняемого, так как тому вменяют совершение особо тяжкого преступления террористической направленности. Фигурант с мобильного телефона имеет доступ к аккаунтам, представляющим интерес для органов следствия, уточняется в документах. Обвиняемый, его защитник и законный представитель возражали против стражи, ссылаясь на отсутствие к тому фактических оснований и просили избрать более мягкую меру. Согласно представленным в суд материалам, обвиняемый не имеет места работы и учебы, по адресу регистрации он не проживал. Таким образом, суд согласился с позицией следствия о том, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Решение об аресте несовершеннолетнего защита обжаловала.
https://ria.ru/20250904/podrostok-2039732545.html
https://ria.ru/20250727/moskva-2031692163.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации

Суд арестовал подростка по обвинению в участии в террористической организации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, подростка обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
4 сентября, 17:42
Следствие настаивало на аресте обвиняемого, так как тому вменяют совершение особо тяжкого преступления террористической направленности. Фигурант с мобильного телефона имеет доступ к аккаунтам, представляющим интерес для органов следствия, уточняется в документах.
Обвиняемый, его защитник и законный представитель возражали против стражи, ссылаясь на отсутствие к тому фактических оснований и просили избрать более мягкую меру.
Согласно представленным в суд материалам, обвиняемый не имеет места работы и учебы, по адресу регистрации он не проживал. Таким образом, суд согласился с позицией следствия о том, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Решение об аресте несовершеннолетнего защита обжаловала.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Москве арестовали подозреваемого в участии в террористической организации
27 июля, 07:17
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала