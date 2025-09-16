https://ria.ru/20250916/arest-2042133949.html

В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации

16.09.2025

В Москве арестовали подростка за участие в террористической организации

Суд в Москве арестовал несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Москве арестовал несовершеннолетнего по обвинению в участии в террористической организации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, подростка обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие настаивало на аресте обвиняемого, так как тому вменяют совершение особо тяжкого преступления террористической направленности. Фигурант с мобильного телефона имеет доступ к аккаунтам, представляющим интерес для органов следствия, уточняется в документах. Обвиняемый, его защитник и законный представитель возражали против стражи, ссылаясь на отсутствие к тому фактических оснований и просили избрать более мягкую меру. Согласно представленным в суд материалам, обвиняемый не имеет места работы и учебы, по адресу регистрации он не проживал. Таким образом, суд согласился с позицией следствия о том, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Решение об аресте несовершеннолетнего защита обжаловала.

