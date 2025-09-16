https://ria.ru/20250916/arest--2042292110.html

Суд продлил арест первому проректору Приволжского медуниверситета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Суд продлил арест первому проректору Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергею Вожику, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода Вожику продлен срок содержания под стражей по 12 ноября 2025 года включительно", - сообщили агентству в суде. Вожик был задержан в начале марта. По данным регионального СУСК, в 2021 году сотрудники ПИМУ - первый проректор и начальник контрактной службы вуза – вместе с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

