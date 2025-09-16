https://ria.ru/20250916/an-24-2042259346.html

Разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет

Разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет - РИА Новости, 16.09.2025

Разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет

Самолет Ан-24, потерпевший крушение под Тындой в июле текущего года, эксплуатировался с 1979 года, следует из предварительного отчета Межгосударственного... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самолет Ан-24, потерпевший крушение под Тындой в июле текущего года, эксплуатировался с 1979 года, следует из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета по итогам крушения. "Самолет эксплуатировался: с начала эксплуатации до 04.01.1979 – в Казанском ОАО (г. Казань)", - говорится в тексте отчета. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

