В России заблокировали счета украинского бизнесмена из дела Кивы

В России заблокировали счета украинского бизнесмена из дела Кивы - РИА Новости, 16.09.2025

В России заблокировали счета украинского бизнесмена из дела Кивы

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские налоговики заблокировали банковские счета ИП украинского бизнесмена Араика Амирханяна, который арестован по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, налоговая 11 августа вынесла четыре постановления о приостановке операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Амирханяна. Причиной стало "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Как указано на сервисе, Амирханян зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в июне 2023 года, в качестве его основного вида деятельности указана "аренда и лизинг грузовых транспортных средств". ИП является действующим. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик" и материалы приставов сообщало, что бизнесмен Амирханян является единственным учредителем подмосковной фирмы, которая накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам. При этом с августа 2022 года фирма находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом. Взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства). Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Также РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что бизнесмена Амирханяна уже пять лет разыскивают на Украине: в 2020 году СБУ объявила его в розыск по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

