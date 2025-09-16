Рейтинг@Mail.ru
В России заблокировали счета украинского бизнесмена из дела Кивы
15:08 16.09.2025
В России заблокировали счета украинского бизнесмена из дела Кивы
россия
московская область (подмосковье)
украина
илья кива
служба безопасности украины
верховная рада украины
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские налоговики заблокировали банковские счета ИП украинского бизнесмена Араика Амирханяна, который арестован по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, налоговая 11 августа вынесла четыре постановления о приостановке операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Амирханяна. Причиной стало "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Как указано на сервисе, Амирханян зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в июне 2023 года, в качестве его основного вида деятельности указана "аренда и лизинг грузовых транспортных средств". ИП является действующим. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик" и материалы приставов сообщало, что бизнесмен Амирханян является единственным учредителем подмосковной фирмы, которая накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам. При этом с августа 2022 года фирма находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом. Взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства). Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Также РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что бизнесмена Амирханяна уже пять лет разыскивают на Украине: в 2020 году СБУ объявила его в розыск по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
россия
московская область (подмосковье)
украина
россия, московская область (подмосковье), украина, илья кива, служба безопасности украины, верховная рада украины
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Илья Кива, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
© @araikamirkhanianАраик Амирханян
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© @araikamirkhanian
Араик Амирханян. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские налоговики заблокировали банковские счета ИП украинского бизнесмена Араика Амирханяна, который арестован по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса, налоговая 11 августа вынесла четыре постановления о приостановке операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Амирханяна. Причиной стало "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
Как указано на сервисе, Амирханян зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в июне 2023 года, в качестве его основного вида деятельности указана "аренда и лизинг грузовых транспортных средств". ИП является действующим.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик" и материалы приставов сообщало, что бизнесмен Амирханян является единственным учредителем подмосковной фирмы, которая накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам. При этом с августа 2022 года фирма находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом. Взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства).
Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.
Также РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что бизнесмена Амирханяна уже пять лет разыскивают на Украине: в 2020 году СБУ объявила его в розыск по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Россия Московская область (Подмосковье) Украина Илья Кива Служба безопасности Украины Верховная Рада Украины
 
 
