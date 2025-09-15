Рейтинг@Mail.ru
В России хотят зарегистрировать товарный знак газировки "Mirinda" - РИА Новости, 15.09.2025
13:48 15.09.2025
В России хотят зарегистрировать товарный знак газировки "Mirinda"
В России хотят зарегистрировать товарный знак газировки "Mirinda" - РИА Новости, 15.09.2025
В России хотят зарегистрировать товарный знак газировки "Mirinda"
Американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Mirinda", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Mirinda", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана 11 сентября. Заявитель хочет производить и продавать в России под соответствующим товарным знаком газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и ряд других напитков. PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up. История компании в России началась в 1959 году. В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем в России PepsiCo остается крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
В России хотят зарегистрировать товарный знак газировки "Mirinda"

Компания PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ товарный знак "Mirinda"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Mirinda", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана 11 сентября. Заявитель хочет производить и продавать в России под соответствующим товарным знаком газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и ряд других напитков.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up. История компании в России началась в 1959 году.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России.
Вместе с тем в России PepsiCo остается крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
