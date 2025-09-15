https://ria.ru/20250915/zhivotnoe-2041937642.html
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителю, сбившему краснокнижное животное, может грозить лишение прав или административный арест, если он покинет место происшествия, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "Важно вызвать ГИБДД для оформления ДТП, а также не покидать место происшествия, иначе грозит лишение прав или административный арест", - сказала юрист. Она отметила, что водитель, сбивший краснокнижное животное, несёт материальную ответственность перед государством за причиненный ущерб, который рассчитывается по специальной методике и зависит от редкости животного, так как сбитое животное является государственной собственностью. Скрябина добавила, что размер компенсации может быть увеличен в разы, если животное было сбито на территории заповедника или заказника.
