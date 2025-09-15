Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/zhivotnoe-2041937642.html
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное - РИА Новости, 15.09.2025
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное
Водителю, сбившему краснокнижное животное, может грозить лишение прав или административный арест, если он покинет место происшествия, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T02:33:00+03:00
2025-09-15T02:33:00+03:00
россия
гибдд мвд рф
общество
красная книга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителю, сбившему краснокнижное животное, может грозить лишение прав или административный арест, если он покинет место происшествия, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "Важно вызвать ГИБДД для оформления ДТП, а также не покидать место происшествия, иначе грозит лишение прав или административный арест", - сказала юрист. Она отметила, что водитель, сбивший краснокнижное животное, несёт материальную ответственность перед государством за причиненный ущерб, который рассчитывается по специальной методике и зависит от редкости животного, так как сбитое животное является государственной собственностью. Скрябина добавила, что размер компенсации может быть увеличен в разы, если животное было сбито на территории заповедника или заказника.
https://ria.ru/20250205/antilopy-1997511416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гибдд мвд рф, общество, красная книга
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество, Красная книга
Юрист рассказала, что грозит сбившему краснокнижное животное

Юрист Скрябина: сбившему краснокнижное животное грозит лишение прав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водителю, сбившему краснокнижное животное, может грозить лишение прав или административный арест, если он покинет место происшествия, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
«
"Важно вызвать ГИБДД для оформления ДТП, а также не покидать место происшествия, иначе грозит лишение прав или административный арест", - сказала юрист.
Она отметила, что водитель, сбивший краснокнижное животное, несёт материальную ответственность перед государством за причиненный ущерб, который рассчитывается по специальной методике и зависит от редкости животного, так как сбитое животное является государственной собственностью.
Скрябина добавила, что размер компенсации может быть увеличен в разы, если животное было сбито на территории заповедника или заказника.
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
5 февраля, 14:17
 
РоссияГИБДД МВД РФОбществоКрасная книга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала