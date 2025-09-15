Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 15.09.2025 (обновлено: 10:45 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/zelenskiy-2041968036.html
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Зеленский сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 15.09.2025
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого не раз находил поводы избегать встречи.
2025-09-15T10:08:00+03:00
2025-09-15T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого не раз находил поводы избегать встречи. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарию. "Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица (собеседников — Прим. Ред.)", — заявил Зеленский.При этом глава киевского режима добавил, что хочет говорить не через американцев и не через европейцев, но с их поддержкой. Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка. Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.
россия
Новости
в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский сделал новое заявление о Путине

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого не раз находил поводы избегать встречи. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарию.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица (собеседников — Прим. Ред.)", — заявил Зеленский.
При этом глава киевского режима добавил, что хочет говорить не через американцев и не через европейцев, но с их поддержкой.

Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка. Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
