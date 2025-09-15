https://ria.ru/20250915/zelenskij-2042029952.html
Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакции на публикации в соцсетях
Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". "Некоторые посты офиса президента Facebook* залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами. Это прослеживается на многих публикациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" отметила, что при этом вечерние видеообращения Зеленского собирают лайки пользователей только с Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
