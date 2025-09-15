Рейтинг@Mail.ru
14:20 15.09.2025
Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакции на публикации в соцсетях
2025-09-15T14:20:00+03:00
2025-09-15T14:20:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
страна.ua
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". "Некоторые посты офиса президента Facebook* залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами. Это прослеживается на многих публикациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" отметила, что при этом вечерние видеообращения Зеленского собирают лайки пользователей только с Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, facebook
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua, Facebook
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикации в соцсетях с помощью ботов, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Некоторые посты офиса президента Facebook* залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами. Это прослеживается на многих публикациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" отметила, что при этом вечерние видеообращения Зеленского собирают лайки пользователей только с Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaFacebook
 
 
