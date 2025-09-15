Рейтинг@Mail.ru
Запад мог снабжать Украину кассетными боеприпасами, следует из доклада - РИА Новости, 15.09.2025
14:01 15.09.2025
Запад мог снабжать Украину кассетными боеприпасами, следует из доклада
ЖЕНЕВА, 15 сен - РИА Новости. Западные страны, помимо США, могли с 2022 года снабжать Украину кассетными боеприпасами, следует из доклада Международного движения за запрещение противопехотных мин.
В опубликованном в понедельник докладе НКО сообщают, что Украина продолжает применять кассетные боеприпасы, при этом сообщается, что "первое применение Украиной кассетных боеприпасов в конфликте произошло в марте 2022 года".
Власти в РФ не раз сообщали, что ВСУ применяли запрещенные виды вооружения против мирных жителей Донбасса.
"В период с июля 2023 года по октябрь 2024 года США объявили по меньшей мере о семи поставках кассетных боеприпасов на Украину, причем часть этого оружия проходила через Германию, государство-участник договора (Конвенции по кассетным боеприпасам - ред.). Украина могла приобретать кассетные боеприпасы у других стран с 2022 года, но сообщения о таких поставках были опровергнуты заинтересованными странами", - сообщили авторы доклада.
Согласно тексту, данные указывают на то, что Украина "могла приобретать кассетные боеприпасы у Израиля, Польши, Румынии и Турции, так как эти страны не являются участниками Конвенции, но ни одна из них публично не признала передачу кассетных боеприпасов Украине, а некоторые категорически отрицали это".
Отмечается, что в 2023 и 2024 годах США передали Украине как минимум четыре типа кассетных боеприпасов: два варианта 155-мм артиллерийских снарядов DPICM и два варианта баллистических ракет ATACMS. Как напоминают авторы, агентство Associated Press сообщало, что пакет военной помощи США Украине от 25 сентября 2024 года включал "кассетные бомбы средней дальности". В июле 2023 года Министерство обороны объявило, что США передают Украине "155-мм артиллерийские снаряды", доставляющие суббоеприпасы DPICM. Расследование, проведенное СМИ в июле 2024 года, показало, что с июля 2023 года 155-мм артиллерийские снаряды M864 и M483A1 с кассетными боеприпасами, хранящиеся на складе боеприпасов армии США в Мизау (Рейнланд-Пфальц, Германия), были переданы на Украину транзитом через Германию и Польшу.
Авторы доклада указывают, что имеются сообщения о том, что Украина использовала баллистические ракеты ATACMS с кассетными боеголовками для атаки целей на территории России и в районах, находящихся под контролем России.
УВКПЧ ООН сообщало, что, хотя оно не смогло проверить все инциденты, изученные изображения в некоторых случаях соответствовали применению кассетных боеприпасов. Один такой инцидент произошел 31 января 2025 года, когда, как сообщается, по меньшей мере шесть мирных жителей Горловки получили ранения в результате взрыва кассетных боеприпасов, отмечают авторы.
Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
