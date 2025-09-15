https://ria.ru/20250915/zakharova-2042050745.html

Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Мир сталкивается сегодня не только с попытками исказить историю Второй мировой войны, но даже с нападением на подход к ее изучению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сумасшедшие, агрессивные попытки исказить не только саму историю, с этим мы уже давно сталкиваемся, а даже подход к изучению истории подвергается нападению. Все те, кто задает вопросы, все те, кто интересуется, встречаются либо с политикой отмены, как средств массовой информации, которые предоставляют правдивую информацию о тех событиях (Второй Мировой войны - ред.), с попыткой блокировки или просто преследования общественных деятелей, журналистов, вплоть до их физического уничтожения", - сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник. Она подчеркнула, что также для искажения правды о Второй мировой также используются вбросы, фейки и манипуляции.

