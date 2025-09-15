Рейтинг@Mail.ru
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/zakharova-2042050745.html
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой - РИА Новости, 15.09.2025
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой
Мир сталкивается сегодня не только с попытками исказить историю Второй мировой войны, но даже с нападением на подход к ее изучению, заявила официальный... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:01:00+03:00
2025-09-15T16:01:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Мир сталкивается сегодня не только с попытками исказить историю Второй мировой войны, но даже с нападением на подход к ее изучению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сумасшедшие, агрессивные попытки исказить не только саму историю, с этим мы уже давно сталкиваемся, а даже подход к изучению истории подвергается нападению. Все те, кто задает вопросы, все те, кто интересуется, встречаются либо с политикой отмены, как средств массовой информации, которые предоставляют правдивую информацию о тех событиях (Второй Мировой войны - ред.), с попыткой блокировки или просто преследования общественных деятелей, журналистов, вплоть до их физического уничтожения", - сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник. Она подчеркнула, что также для искажения правды о Второй мировой также используются вбросы, фейки и манипуляции.
https://ria.ru/20250812/zaharova-2034734408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой

Захарова заявила о нападении на подход к изучению истории Второй мировой войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Мир сталкивается сегодня не только с попытками исказить историю Второй мировой войны, но даже с нападением на подход к ее изучению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сумасшедшие, агрессивные попытки исказить не только саму историю, с этим мы уже давно сталкиваемся, а даже подход к изучению истории подвергается нападению. Все те, кто задает вопросы, все те, кто интересуется, встречаются либо с политикой отмены, как средств массовой информации, которые предоставляют правдивую информацию о тех событиях (Второй Мировой войны - ред.), с попыткой блокировки или просто преследования общественных деятелей, журналистов, вплоть до их физического уничтожения", - сказала Захарова на пресс-конференции в понедельник.
Она подчеркнула, что также для искажения правды о Второй мировой также используются вбросы, фейки и манипуляции.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Захарова назвала информационную войну против России вечной
12 августа, 10:11
 
В миреРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала