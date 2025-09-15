https://ria.ru/20250915/zaharova-2041965373.html
Захарова ответила на заявление Сикорского о войне с Россией
Захарова ответила на заявление Сикорского о войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2025
Захарова ответила на заявление Сикорского о войне с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией
2025-09-15T09:51:00+03:00
2025-09-15T09:51:00+03:00
2025-09-15T10:25:00+03:00
в мире
россия
украина
польша
радослав сикорский
мария захарова
дональд туск
евросоюз
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". "Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о "западном курсе"", - написала она в своем Telegram канале. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров стран "коалиции желающих" в Париже заявил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
россия
украина
польша
Захарова ответила на заявление Сикорского о войне с Россией
Захарова ответила на слова Сикорского об отсутствии в ЕС желающих воевать с РФ