Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Константиновка, Северск, Александро-Калиново и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.

