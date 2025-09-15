https://ria.ru/20250915/yug-2042003067.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 15.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:13:00+03:00
2025-09-15T12:13:00+03:00
2025-09-15T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Константиновка, Северск, Александро-Калиново и Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: группировка "Юг" уничтожила до 260 военнослужащих ВСУ, 4 бронемашины