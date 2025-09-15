https://ria.ru/20250915/yavka-2041986125.html
Памфилова рассказала об общей явке в ходе единого дня голосования
Памфилова рассказала об общей явке в ходе единого дня голосования
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Общая явка в ходе ЕДГ-2025 составила около 47%, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."То есть явка составила около 47%, и это на 8% выше, чем в аналогичный (период - ред.) по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Памфилова рассказала об общей явке в ходе единого дня голосования
