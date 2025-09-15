Рейтинг@Mail.ru
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025 - РИА Новости, 15.09.2025
11:23 15.09.2025
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025 - РИА Новости, 15.09.2025
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025
Итоги ЕДГ-2025 - уверенная победа "Единой России", сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:23:00+03:00
2025-09-15T11:23:00+03:00
единая россия
владимир якушев
политика
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Итоги ЕДГ-2025 - уверенная победа "Единой России", сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Мы оцениваем итоги единого дня голосования 2025, как уверенную победу "Единой России", - сказал Якушев в ходе брифинга по итогам Единого дня голосования.
единая россия, владимир якушев, политика, единый день голосования — 2025
Единая Россия, Владимир Якушев, Политика, Единый день голосования — 2025
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025

Якушев назвал итоги ЕДГ-2025 уверенной победой "Единой России"

© РИА Новости / Максим Блинов
Владимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Якушев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Итоги ЕДГ-2025 - уверенная победа "Единой России", сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"Мы оцениваем итоги единого дня голосования 2025, как уверенную победу "Единой России", - сказал Якушев в ходе брифинга по итогам Единого дня голосования.
Единая Россия
Владимир Якушев
Политика
Единый день голосования — 2025
 
 
