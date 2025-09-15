https://ria.ru/20250915/yakushev-2041987870.html
Якушев прокомментировал итоги ЕДГ-2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Итоги ЕДГ-2025 - уверенная победа "Единой России", сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Мы оцениваем итоги единого дня голосования 2025, как уверенную победу "Единой России", - сказал Якушев в ходе брифинга по итогам Единого дня голосования.
