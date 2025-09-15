Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
14:37 15.09.2025
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов, обвиняемый в получении взятки в 37 миллионов рублей, в 2012 году задекларировал доход на 3,6 миллиона рублей и четыре земельных участка площадью 3,9 тысячи квадратных метров, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, Панову в 2012 году принадлежало четыре земельных участка площадью общей площадью 3,9 тысячи "квадратов". Кроме того, в пользовании генерала была трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров и два дачных дома - площадью в 32 "квадрата" и 129 квадратных метров соответственно. Также у Панова значился гараж, однако автомобилей он не декларировал. Всего же, как следует из декларации 2012 года, Панов заработал 3,6 миллиона рублей. В декларации 2009 года указаны данные по жене Панова. В документах сказано, что супруги тогда заработали по 1,9 миллиона рублей каждый. При этом, согласно декларации, жена владела 12 земельными участками общей площадью 9 тысяч "квадратов" и квартирой на 54 "квадрата". У Панова же в 2009 году значится два земельных участка, гараж и 1/4 доля квартиры. В воскресенье в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что суд арестовал Панова по делу о взяточничестве. По версии следствия, в 2012-2014 годах Панов, контролируя исполнение заключенного в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" контракта на строительство в Кемеровской области, получил взяток на 37 миллионов рублей от фирмы за покровительство, сообщили в СК РФ. При обыске у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки
Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 млн руб, сообщили в СК. Следствием установлено, что в 2012 году государственным заказчиком с ООО "СК Ремстройторг" заключен контракт на сумму свыше 2,5 млрд рублей о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. В 2012-2014 гг Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтракта. В ходе обысков в доме Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи.
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке

Взятка генералу МВД Панову была в 10 раз больше легального заработка в 2012 г

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов, обвиняемый в получении взятки в 37 миллионов рублей, в 2012 году задекларировал доход на 3,6 миллиона рублей и четыре земельных участка площадью 3,9 тысячи квадратных метров, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, Панову в 2012 году принадлежало четыре земельных участка площадью общей площадью 3,9 тысячи "квадратов". Кроме того, в пользовании генерала была трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров и два дачных дома - площадью в 32 "квадрата" и 129 квадратных метров соответственно. Также у Панова значился гараж, однако автомобилей он не декларировал. Всего же, как следует из декларации 2012 года, Панов заработал 3,6 миллиона рублей.
В декларации 2009 года указаны данные по жене Панова. В документах сказано, что супруги тогда заработали по 1,9 миллиона рублей каждый. При этом, согласно декларации, жена владела 12 земельными участками общей площадью 9 тысяч "квадратов" и квартирой на 54 "квадрата". У Панова же в 2009 году значится два земельных участка, гараж и 1/4 доля квартиры.
В воскресенье в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что суд арестовал Панова по делу о взяточничестве.
По версии следствия, в 2012-2014 годах Панов, контролируя исполнение заключенного в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" контракта на строительство в Кемеровской области, получил взяток на 37 миллионов рублей от фирмы за покровительство, сообщили в СК РФ. При обыске у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
