В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва газа в квартире на втором этаже многоквартирного дома, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:49:00+03:00
2025-09-15T06:49:00+03:00
2025-09-15T09:11:00+03:00
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва газа в квартире на втором этаже многоквартирного дома, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "С 08.00 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Кобзев в Telegram-канале.Планируется осмотр поврежденных строительных конструкций. На месте работают оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы. Глава региона в 15.00 (10.00 мск) проведет на месте ЧП выездное заседание.В Ангарске в 12 микрорайоне в понедельник взорвалась газовоздушная смесь в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты двери и окна, повреждено 10 квартир и внешняя стена. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека, включая 12 детей.
