https://ria.ru/20250915/vzryv-2041949693.html

В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.09.2025

В Ангарске после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва газа в квартире на втором этаже многоквартирного дома, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:49:00+03:00

2025-09-15T06:49:00+03:00

2025-09-15T09:11:00+03:00

происшествия

ангарск

иркутская область

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041959115_0:24:728:434_1920x0_80_0_0_3e0e65b8a703a00129dd2d89fd78a281.jpg

ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва газа в квартире на втором этаже многоквартирного дома, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "С 08.00 15 сентября введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Кобзев в Telegram-канале.Планируется осмотр поврежденных строительных конструкций. На месте работают оперативные службы, правоохранительные и надзорные органы. Глава региона в 15.00 (10.00 мск) проведет на месте ЧП выездное заседание.В Ангарске в 12 микрорайоне в понедельник взорвалась газовоздушная смесь в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты двери и окна, повреждено 10 квартир и внешняя стена. Для жильцов дома развернут пункт временно размещения. В настоящее время там находятся 22 человека, включая 12 детей.

https://ria.ru/20250905/gubernator-2039965473.html

https://ria.ru/20250915/telo-2041947976.html

ангарск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ангарск, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)