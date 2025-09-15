Рейтинг@Mail.ru
В Коми прокомментировали итоги выборов - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vybory-2041951584.html
В Коми прокомментировали итоги выборов
В Коми прокомментировали итоги выборов - РИА Новости, 15.09.2025
В Коми прокомментировали итоги выборов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:28:00+03:00
2025-09-15T07:28:00+03:00
политика
республика коми
россия
ростислав гольдштейн
единая россия
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb5f09ece317bdca857f0f2c8a21bc5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев. "В целом избирательные кампании прошли спокойно, обращений, которые ставили бы под сомнение законность волеизъявления избирателей, не поступало", – сказал Митюшев, слова которого приводятся на на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов. По данным на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте", по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 44,5% на выборах депутатов госсовета региона VIII созыва, на втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР (14,11%).
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573843dd323529a81d4e63fec3470449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, республика коми, россия, ростислав гольдштейн, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Республика Коми, Россия, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
В Коми прокомментировали итоги выборов

Митюшев: выборы в Республике Коми прошли без нарушений

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в медиабанк
Мобильные урны для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев.
"В целом избирательные кампании прошли спокойно, обращений, которые ставили бы под сомнение законность волеизъявления избирателей, не поступало", – сказал Митюшев, слова которого приводятся на на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
По данным на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте", по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 44,5% на выборах депутатов госсовета региона VIII созыва, на втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР (14,11%).
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРеспублика КомиРоссияРостислав ГольдштейнЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала