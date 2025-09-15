https://ria.ru/20250915/vybory-2041951584.html
В Коми прокомментировали итоги выборов
В Коми прокомментировали итоги выборов - РИА Новости, 15.09.2025
В Коми прокомментировали итоги выборов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T07:28:00+03:00
2025-09-15T07:28:00+03:00
2025-09-15T07:28:00+03:00
политика
республика коми
россия
ростислав гольдштейн
единая россия
лдпр
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb5f09ece317bdca857f0f2c8a21bc5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев. "В целом избирательные кампании прошли спокойно, обращений, которые ставили бы под сомнение законность волеизъявления избирателей, не поступало", – сказал Митюшев, слова которого приводятся на на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов. По данным на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте", по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 44,5% на выборах депутатов госсовета региона VIII созыва, на втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР (14,11%).
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573843dd323529a81d4e63fec3470449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика коми, россия, ростислав гольдштейн, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Республика Коми, Россия, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
В Коми прокомментировали итоги выборов
Митюшев: выборы в Республике Коми прошли без нарушений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев.
"В целом избирательные кампании прошли спокойно, обращений, которые ставили бы под сомнение законность волеизъявления избирателей, не поступало", – сказал Митюшев, слова которого приводятся на на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
По данным на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте", по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 44,5% на выборах депутатов госсовета региона VIII созыва, на втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР (14,11%).