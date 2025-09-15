https://ria.ru/20250915/vybory-2041951584.html

В Коми прокомментировали итоги выборов

В Коми прокомментировали итоги выборов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Избирательные кампании в республике Коми, где проходили выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, прошли в спокойной обстановке без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев. "В целом избирательные кампании прошли спокойно, обращений, которые ставили бы под сомнение законность волеизъявления избирателей, не поступало", – сказал Митюшев, слова которого приводятся на на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов. По данным на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте", по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 44,5% на выборах депутатов госсовета региона VIII созыва, на втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР (14,11%).

