Николаев победил на выборах главы Чувашии

Николаев победил на выборах главы Чувашии - РИА Новости, 15.09.2025

Николаев победил на выборах главы Чувашии

Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:30:00+03:00

2025-09-15T06:30:00+03:00

2025-09-15T06:31:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем - Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,37%, на четвертом - Владимир Ильин (Партия пенсионеров) с 5,56%, на пятой позиции оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 3,15% голосов.

