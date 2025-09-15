https://ria.ru/20250915/vybory-2041948621.html
Николаев победил на выборах главы Чувашии
Николаев победил на выборах главы Чувашии - РИА Новости, 15.09.2025
Николаев победил на выборах главы Чувашии
Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:30:00+03:00
2025-09-15T06:30:00+03:00
2025-09-15T06:31:00+03:00
цик рф
политика
россия
олег николаев (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_c0a2737bce2affe40561961584f456b2.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем - Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,37%, на четвертом - Владимир Ильин (Партия пенсионеров) с 5,56%, на пятой позиции оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 3,15% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:48:1920:1488_1920x0_80_0_0_b04b14287147b6b2ea449af0fef3bf2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, политика, россия, олег николаев (политик), лдпр
ЦИК РФ, Политика, Россия, Олег Николаев (политик), ЛДПР
Николаев победил на выборах главы Чувашии
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии, набрав 67,06% голосов