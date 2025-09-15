Рейтинг@Mail.ru
Николаев победил на выборах главы Чувашии
06:30 15.09.2025 (обновлено: 06:31 15.09.2025)
Николаев победил на выборах главы Чувашии
Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем - Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,37%, на четвертом - Владимир Ильин (Партия пенсионеров) с 5,56%, на пятой позиции оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 3,15% голосов.
россия
цик рф, политика, россия, олег николаев (политик), лдпр
ЦИК РФ, Политика, Россия, Олег Николаев (политик), ЛДПР
© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев с 67,06% голосов побеждает на выборах главы республики после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, на третьем - Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,37%, на четвертом - Владимир Ильин (Партия пенсионеров) с 5,56%, на пятой позиции оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 3,15% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ЦИК РФПолитикаРоссияОлег Николаев (политик)ЛДПР
 
 
