Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми - РИА Новости, 15.09.2025
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми
