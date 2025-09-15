Рейтинг@Mail.ru
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 15.09.2025 (обновлено: 06:16 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/vybory-2041947148.html
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми - РИА Новости, 15.09.2025
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:03:00+03:00
2025-09-15T06:16:00+03:00
цик рф
республика коми
политика
россия
единая россия
коммунисты россии
ростислав гольдштейн
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021715_0:113:2965:1781_1920x0_80_0_0_5fa50c3f9657b17aa1d36320392ace8d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07305336953a86e7405b8f5f14440f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, республика коми, политика, россия, единая россия, коммунисты россии, ростислав гольдштейн, лдпр
ЦИК РФ, Республика Коми, Политика, Россия, Единая Россия, Коммунисты России, Ростислав Гольдштейн, ЛДПР
Гольдштейн одержал победу на выборах главы Коми

Гольдштейн победил на выборах главы Коми с 70,04% голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,01% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,6%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,36%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ЦИК РФРеспублика КомиПолитикаРоссияЕдиная РоссияКоммунисты РоссииРостислав ГольдштейнЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала