Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 70,03 процента голосов
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 70,03 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 70,03 процента голосов
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы республики с 70,03 % голосов после обработки 99,33% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
2025-09-15T05:45:00+03:00
2025-09-15T05:45:00+03:00
2025-09-15T05:46:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы республики с 70,03 % голосов после обработки 99,33% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Татьяна Саладина ("Справедливая Россия — За правду") – 11% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") – 8,61%, четвертым Сергей Каргинов (ЛДПР) – 5,37%, на пятой позиции оказался Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
