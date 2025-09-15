https://ria.ru/20250915/vybory-2041946338.html

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 70,03 процента голосов

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы республики с 70,03 % голосов после обработки 99,33% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Татьяна Саладина ("Справедливая Россия — За правду") – 11% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") – 8,61%, четвертым Сергей Каргинов (ЛДПР) – 5,37%, на пятой позиции оказался Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.

