Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 67,18 процента голосов
политика
россия
олег николаев (политик)
лдпр
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии самовыдвиженец Олег Николаев побеждает на выборах главы республики с 67,18% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,04% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР) с 14,19% голосов, третье - Максим Морозов (партия "Новые люди") с 8,34%, на четвертой позиции - Владимир Ильин (Партия пенсионеров) с 5,54%, на пятой - Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 3,14%.
