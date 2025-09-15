https://ria.ru/20250915/vybory-2041933988.html
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 71,03% голосов
2025-09-15T01:20:00+03:00
2025-09-15T01:20:00+03:00
2025-09-15T04:30:00+03:00
республика коми
политика
россия
единая россия
коммунисты россии
единый день голосования — 2025
ростислав гольдштейн
лдпр
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 71,03% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,42% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 10,59% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,78%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,42%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.
республика коми
россия
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов
