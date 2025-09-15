https://ria.ru/20250915/vybory-2041933988.html

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 71,03 процента голосов

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 71,03% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T01:20:00+03:00

2025-09-15T01:20:00+03:00

2025-09-15T04:30:00+03:00

республика коми

политика

россия

единая россия

коммунисты россии

единый день голосования — 2025

ростислав гольдштейн

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902581_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_aa48ba039a7788e247531b9ae447d896.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 71,03% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 50,42% протоколов участковых избирательных комиссий.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 10,59% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,78%, на четвертой позиции - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,42%, за ним - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,28% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

республика коми

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика коми, политика, россия, единая россия, коммунисты россии, единый день голосования — 2025, ростислав гольдштейн, лдпр