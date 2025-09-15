https://ria.ru/20250915/vybory-2041931191.html
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 73,25 процента голосов
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 73,25 процента голосов - РИА Новости, 15.09.2025
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 73,25 процента голосов
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах руководителя республики с 73,25% голосов по итогам обработки 20% протоколов, сообщила РИА Новости, 15.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах руководителя республики с 73,25% голосов по итогам обработки 20% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия. "По результатам обработки 20% протоколов на выборах главы Республики Коми лидирует Ростислав Эрнстович Гольдштейн с результатом 73,25 %", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". На втором месте – Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,86% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,68%, четвертым - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,124%. На пятой позиции оказался Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,21% голосов.
