Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 73,25 процента голосов
00:33 15.09.2025 (обновлено: 04:33 15.09.2025)
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 73,25 процента голосов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах руководителя республики с 73,25% голосов по итогам обработки 20% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия. "По результатам обработки 20% протоколов на выборах главы Республики Коми лидирует Ростислав Эрнстович Гольдштейн с результатом 73,25 %", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". На втором месте – Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,86% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,68%, четвертым - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,124%. На пятой позиции оказался Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,21% голосов.
политика, республика коми, ростислав гольдштейн, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах руководителя республики с 73,25% голосов по итогам обработки 20% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия.
"По результатам обработки 20% протоколов на выборах главы Республики Коми лидирует Ростислав Эрнстович Гольдштейн с результатом 73,25 %", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
На втором месте – Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,86% голосов, третьим идет Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,68%, четвертым - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,124%. На пятой позиции оказался Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,21% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Политика Республика Коми Ростислав Гольдштейн Единая Россия Коммунисты России ЛДПР Единый день голосования — 2025
 
 
