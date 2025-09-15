Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек
18:21 15.09.2025 (обновлено: 19:47 15.09.2025)
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную &quot;газель&quot;. Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных, предварительно, баротравмы&quot;, — написал он.Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении.Транспортное средство уничтожено огнем, добавил губернатор.Украинские военные ежедневно атакуют мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную "газель". Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных, предварительно, баротравмы", — написал он.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении.
Транспортное средство уничтожено огнем, добавил губернатор.
Украинские военные ежедневно атакуют мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль членов УИК в Белгородской области
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
