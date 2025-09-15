https://ria.ru/20250915/vsu-2042088590.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.09.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:21:00+03:00

2025-09-15T18:21:00+03:00

2025-09-15T19:47:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную "газель". Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных, предварительно, баротравмы", — написал он.Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении.Транспортное средство уничтожено огнем, добавил губернатор.Украинские военные ежедневно атакуют мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.

https://ria.ru/20250915/vsu-2041976443.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины