В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2025
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали при атаке БПЛА в селе Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную "газель". Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных, предварительно, баротравмы", — написал он.Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении.Транспортное средство уничтожено огнем, добавил губернатор.Украинские военные ежедневно атакуют мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.
