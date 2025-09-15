https://ria.ru/20250915/vsu-2042003743.html

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Артемовка, Димитров, Торское, Владимировка, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность