https://ria.ru/20250915/vsu-2042003743.html
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:16:00+03:00
2025-09-15T12:16:00+03:00
2025-09-15T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Артемовка, Димитров, Торское, Владимировка, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df384f9f4fec3eaa8f6a1f1f9c8d253d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки