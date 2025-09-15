Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/vsu-2042003743.html
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:16:00+03:00
2025-09-15T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032667168_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1168e0756a1be66f00d643968f7a26be.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Артемовка, Димитров, Торское, Владимировка, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Артемовка, Димитров, Торское, Владимировка, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Версия 2023.1 Beta
