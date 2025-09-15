https://ria.ru/20250915/vsu-2042002385.html
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
2025-09-15T12:10:00+03:00
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно - западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
