ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.09.2025 (обновлено: 12:14 15.09.2025)
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно - западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно - западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯмпольБезопасность
 
 
