ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки

2025-09-15T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ямполь

безопасность

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад у трёх населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два артиллерийских орудия, в том числе одно - западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

Новости

вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ямполь, безопасность