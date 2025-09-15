https://ria.ru/20250915/vsu-2041983131.html

ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 15.09.2025

ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении

Расчёты беспилотных комплексов "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и американский бронетранспортёр М113 ВСУ на константиновском... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:02:00+03:00

2025-09-15T11:02:00+03:00

2025-09-15T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg

ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Расчёты беспилотных комплексов "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и американский бронетранспортёр М113 ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки на константиновском направлении в районе населённого пункта Степановка был выявлен замаскированный БМП противника. Для его уничтожения применён барражирующий боеприпас "Ланцет", которым цель поражена точным ударом", — говорится в сообщении. Кроме того, в районе населенного пункта Бересток был замечен бронетранспортёр М113 американского производства из состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "По нему отработал ударный FPV-дрон, в результате чего техника вместе с находившимся в ней личным составом была уничтожена", - отметили в МО. В Минобороны подчеркнули, что применение беспилотных комплексов эффективно срывает попытки противника закрепиться на данном участке фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины