https://ria.ru/20250915/vsu-2041983131.html
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 15.09.2025
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
Расчёты беспилотных комплексов "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и американский бронетранспортёр М113 ВСУ на константиновском... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:02:00+03:00
2025-09-15T11:02:00+03:00
2025-09-15T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Расчёты беспилотных комплексов "Южной" группировки войск уничтожили боевую машину пехоты и американский бронетранспортёр М113 ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки на константиновском направлении в районе населённого пункта Степановка был выявлен замаскированный БМП противника. Для его уничтожения применён барражирующий боеприпас "Ланцет", которым цель поражена точным ударом", — говорится в сообщении. Кроме того, в районе населенного пункта Бересток был замечен бронетранспортёр М113 американского производства из состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "По нему отработал ударный FPV-дрон, в результате чего техника вместе с находившимся в ней личным составом была уничтожена", - отметили в МО. В Минобороны подчеркнули, что применение беспилотных комплексов эффективно срывает попытки противника закрепиться на данном участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили 2 единицы бронетехники ВСУ на Константиновском направлении