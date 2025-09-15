Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал автомобиль членов УИК в Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 15.09.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль членов УИК в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль, перевозивший членов участковой избирательной комиссии (УИК) в Белгородской области во время проведения выборов. Во время оперативного совещания правительства в понедельник губернатор поблагодарил МВД, МЧС, Росгвардию, министерство обороны, местные власти и избирательные комиссии за работу в "крайне непростой ситуации". Он отметил, что в приграничных районах наблюдалась "колоссально высокая" активность противника, с "сотнями беспилотных летательных аппаратов, ежедневно пытавшихся атаковать территорию региона". "У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии. Слава Богу, что нет жертв", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что несмотря на сложные условия, выборы прошли организованно. Гладков добавил, что досрочное голосование позволило снизить потоки избирателей в дни основной активности, обеспечив безопасность граждан. Особо Гладков попросил отметить членов УИК, которые выполняли служебный долг во время сложной оперативной обстановки. По данным облизбиркома, в Белгородской области в ходе выборов депутатов областной думы использовались различные формы голосования. Досрочное голосование проходило с 7 по 11 сентября в девяти приграничных районах. С 12 по 14 сентября проводилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а также традиционного голосование на участках и на дому. В регионе функционировали 1223 избирательных участка, а предварительная явка избирателей составила 57,95%. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ проходили прямые выборы губернаторов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль, перевозивший членов участковой избирательной комиссии (УИК) в Белгородской области во время проведения выборов.
Во время оперативного совещания правительства в понедельник губернатор поблагодарил МВД, МЧС, Росгвардию, министерство обороны, местные власти и избирательные комиссии за работу в "крайне непростой ситуации". Он отметил, что в приграничных районах наблюдалась "колоссально высокая" активность противника, с "сотнями беспилотных летательных аппаратов, ежедневно пытавшихся атаковать территорию региона".
"У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии. Слава Богу, что нет жертв", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что несмотря на сложные условия, выборы прошли организованно. Гладков добавил, что досрочное голосование позволило снизить потоки избирателей в дни основной активности, обеспечив безопасность граждан. Особо Гладков попросил отметить членов УИК, которые выполняли служебный долг во время сложной оперативной обстановки.
По данным облизбиркома, в Белгородской области в ходе выборов депутатов областной думы использовались различные формы голосования. Досрочное голосование проходило с 7 по 11 сентября в девяти приграничных районах. С 12 по 14 сентября проводилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а также традиционного голосование на участках и на дому. В регионе функционировали 1223 избирательных участка, а предварительная явка избирателей составила 57,95%.
Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ проходили прямые выборы губернаторов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
