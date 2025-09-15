https://ria.ru/20250915/vsu-2041965265.html

СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ

СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ - РИА Новости, 15.09.2025

СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ

Двое членов ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей, финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом, который затем использовался для совершения... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:51:00+03:00

2025-09-15T09:51:00+03:00

2025-09-15T10:23:00+03:00

россия

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041970788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30ff3e145e25f3be446904526903f33e.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Двое членов ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей, финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом, который затем использовался для совершения терактов на территории России, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ", - сказала она.

https://ria.ru/20250820/opg-2036609443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 2025-09-15T09:51 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество