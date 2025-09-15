https://ria.ru/20250915/vsu-2041965265.html
СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Двое членов ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей, финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом, который затем использовался для совершения терактов на территории России, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ", - сказала она.
