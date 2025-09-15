Рейтинг@Mail.ru
15.09.2025

ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении
08:02 15.09.2025
ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении
Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 15.09.2025
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России. "Операторы БпЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе контроля воздушного пространства над позициями противника в районе населенного пункта Северск обнаружили и уничтожили две единицы вражеской техники - багги и пикап снабжения", - рассказали в ведомстве В МО добавили, что попаданием ударного БпЛА из строя был выведен багги, осуществлявший подвоз боеприпасов к передовым позициям противника. Пикап противника операторы БпЛА "Южной" группировки войск поразили из засады, организованной на одном из выявленных маршрутов движения противника в прифронтовой полосе.
северск
безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении

Операторы БПЛА уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении

Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России.
"Операторы БпЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе контроля воздушного пространства над позициями противника в районе населенного пункта Северск обнаружили и уничтожили две единицы вражеской техники - багги и пикап снабжения", - рассказали в ведомстве
В МО добавили, что попаданием ударного БпЛА из строя был выведен багги, осуществлявший подвоз боеприпасов к передовым позициям противника. Пикап противника операторы БпЛА "Южной" группировки войск поразили из засады, организованной на одном из выявленных маршрутов движения противника в прифронтовой полосе.
Безопасность, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
