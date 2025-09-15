https://ria.ru/20250915/vsu-2041953670.html

ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении

ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 15.09.2025

ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении

Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:02:00+03:00

2025-09-15T08:02:00+03:00

2025-09-15T08:02:00+03:00

безопасность

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России. "Операторы БпЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе контроля воздушного пространства над позициями противника в районе населенного пункта Северск обнаружили и уничтожили две единицы вражеской техники - багги и пикап снабжения", - рассказали в ведомстве В МО добавили, что попаданием ударного БпЛА из строя был выведен багги, осуществлявший подвоз боеприпасов к передовым позициям противника. Пикап противника операторы БпЛА "Южной" группировки войск поразили из засады, организованной на одном из выявленных маршрутов движения противника в прифронтовой полосе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)