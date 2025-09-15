https://ria.ru/20250915/vsu-2041953670.html
ВС России уничтожили средства снабжения ВСУ на Северском направлении
Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России.
безопасность
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Операторы БпЛА "Южной" группировки войск уничтожили багги и пикап снабжения ВСУ на Северском направлении, сообщило Министерство обороны России. "Операторы БпЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе контроля воздушного пространства над позициями противника в районе населенного пункта Северск обнаружили и уничтожили две единицы вражеской техники - багги и пикап снабжения", - рассказали в ведомстве В МО добавили, что попаданием ударного БпЛА из строя был выведен багги, осуществлявший подвоз боеприпасов к передовым позициям противника. Пикап противника операторы БпЛА "Южной" группировки войск поразили из засады, организованной на одном из выявленных маршрутов движения противника в прифронтовой полосе.
северск
