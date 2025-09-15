https://ria.ru/20250915/vsu-2041949202.html

Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении

Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 15.09.2025

Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении

Штурмовая группа ВСУ была уничтожена в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T06:36:00+03:00

2025-09-15T06:36:00+03:00

2025-09-15T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ была уничтожена в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства. По его словам, безуспешную попытку контратаки предприняли солдаты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины