https://ria.ru/20250915/vsu-2041949202.html
Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении
Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 15.09.2025
Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении
Штурмовая группа ВСУ была уничтожена в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:36:00+03:00
2025-09-15T06:36:00+03:00
2025-09-15T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ была уничтожена в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства. По его словам, безуспешную попытку контратаки предприняли солдаты 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ на Сумском направлении
ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Андреевки