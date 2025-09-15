https://ria.ru/20250915/vsu-2041948744.html

ВСУ понесли огромные потери на Харьковском направлении

Огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Огромные потери несет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора. Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства.

