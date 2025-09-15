Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 15.09.2025
ВСУ понесли огромные потери на Харьковском направлении
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Огромные потери несет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора. Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства.
волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Огромные потери несет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, удерживающая позиции на территории волчанского элеватора. Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
5 февраля, 07:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
