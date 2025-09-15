https://ria.ru/20250915/vsu-2041943450.html

ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных украинцев, рассказал боец

ЛУГАНСК, 15 сентября – РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в "один конец" группы из отловленных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) украинцев на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати". "Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определенную задачу", - сказал "Сенсенатти". Офицер узнал это от пленных украинских военных. По его словам, для красноармейского направления такие группы готовят три недели. "Командование отправляет их в "один конец" с расчетом, что кому-то удастся выжить и выполнить боевую задачу", - указал офицер. "Сенсенатти" отметил, что как только дела у групп ВСУ идут не по плану, они "теряются и не знают, что делать". "Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое-то количество людей. Кто оказался немножко умнее – добровольно сдался в плен", - заключил офицер.

