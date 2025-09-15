https://ria.ru/20250915/vsu-2041943450.html
ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных украинцев, рассказал боец
ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных украинцев, рассказал боец - РИА Новости, 15.09.2025
ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных украинцев, рассказал боец
Командование ВСУ отправляет в "один конец" группы из отловленных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) украинцев на... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:44:00+03:00
2025-09-15T04:44:00+03:00
2025-09-15T04:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
ЛУГАНСК, 15 сентября – РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в "один конец" группы из отловленных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) украинцев на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати". "Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определенную задачу", - сказал "Сенсенатти". Офицер узнал это от пленных украинских военных. По его словам, для красноармейского направления такие группы готовят три недели. "Командование отправляет их в "один конец" с расчетом, что кому-то удастся выжить и выполнить боевую задачу", - указал офицер. "Сенсенатти" отметил, что как только дела у групп ВСУ идут не по плану, они "теряются и не знают, что делать". "Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое-то количество людей. Кто оказался немножко умнее – добровольно сдался в плен", - заключил офицер.
https://ria.ru/20250914/svo-2041811555.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных украинцев, рассказал боец
ВСУ отправляют на смерть группы из мобилизованных ТЦК украинцев в ДНР
ЛУГАНСК, 15 сентября – РИА Новости. Командование ВСУ отправляет в "один конец" группы из отловленных ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) украинцев на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати".
"Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определенную задачу", - сказал "Сенсенатти".
Офицер узнал это от пленных украинских военных.
По его словам, для красноармейского направления такие группы готовят три недели.
"Командование отправляет их в "один конец" с расчетом, что кому-то удастся выжить и выполнить боевую задачу", - указал офицер.
"Сенсенатти" отметил, что как только дела у групп ВСУ
идут не по плану, они "теряются и не знают, что делать".
"Результат у них не вышел тот, которого ожидали. Положили на ровном месте какое-то количество людей. Кто оказался немножко умнее – добровольно сдался в плен", - заключил офицер.